O Senac Paraná está oferendo cinco mil vagas em cursos online gratuitos com o Programa EAD PreparAção Profissional 2021, que tem como objetivo profissionais para as futuras ocupações, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Trata-se de um programa de aperfeiçoamento profissional com oferta gratuita de cursos de Formação Inicial e Continuada, alinhados às atuais demandas do mercado e com a expectativa da retomada econômica. Foram investidos cerca de R$ 2 milhões.

O Programa contempla cursos livres das áreas de humanidades, tecnologia, gastronomia, planejamento estratégico, turismo e hospitalidade.

São mais de cinco mil vagas distribuídas em 16 títulos:

Estilo e imagem pessoal; Fundamentos do relacionamento interpessoal; Informática básica, internet e mídias sociais; Fundamentos do design para web; InDesign; Introdução ao MS Project; Business Intelligence com Power BI; Cozinha vegetariana; Cozinha internacional; Cozinha japonesa; Boas práticas para serviços de alimentação; Como construir um plano de comunicação digital; Estratégias de negociação; Gerenciamento de custos; Indicadores de gestão para os meios de hospedagem; e Marketing turístico.

A carga horária dos cursos varia de 16h até 160h. As aulas são 100% online; algumas acontecem por meio da Web TV, que utiliza videoaulas transmitidas via streaming como principal recurso didático, facilitando e estimulando o aprendizado.

Para realizar a matrícula basta acessar o site do Senac!