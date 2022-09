Um homem foi preso, na madrugada desta sexta-feira (02), suspeito de sequestrar um ônibus do transporte público de Curitiba. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele rendeu o motorista e um passageiro, exigindo que o condutor do ônibus invadisse um condomínio com o veículo. A linha do ônibus é a Hugo Lange.

De acordo com a Polícia, o suspeito utilizou uma arma falsa e uma faca. Durante o caminho, o homem utilizou cartazes para se comunicar com o motorista, indicando o que deveria ser feito. A ideia era invadir o condomínio, pois havia discutido com um morador que o expulsou do terreno ao lado do prédio.

Após entrar no terreno baldio, o motorista deixou o ônibus “morrer” e mobilizou o sequestrador. O passageiro saiu correndo e acionou a PM. O rapaz foi encaminhado para Central de Flagrantes.

