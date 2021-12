No mês de maio de 2021, entre as notícias mais lidas, estavam as medidas de combate ao avanço da pandemia, com novos decretos que alternavam a bandeira laranja com períodos de mais restrições, “lockdown” e bandeira vermelha em Curitiba. Também teve o anúncio do início da vacinação de adultos sem comorbidades, um “serial killer” agindo na capital paranaense e o julgamento de Luis Felipe Manvailer, condenado pela morte de Tatiane Spitzner. Relembre!

1 e 2 – Bandeira laranja com restrições

Arte: Tribuna do Paraná.



A Prefeitura de Curitiba divulgou no dia 18 que a Bandeira Laranja de alerta ao novo coronavírus seria mantida por mais uma semana. A avaliação de bandeira feita pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde foi antecipada nesta data. O novo decreto determinava que aos sábados e domingos, as modalidades de entrega, drive-thru ou retirada para os serviços e produtos do comércio fossem priorizadas, e ainda alterava o horário de funcionamento de algumas atividades não essenciais e do toque de recolher.

O decreto anterior, que também determinou a instituição de regras da Bandeira Laranja em Curitiba, anunciado no dia 11, foi outra matéria entre as mais lidas no mês, na Tribuna do Paraná. Nesta data, cresciam as preocupações com constantes altas nos números de casos ativos e a proximidade do início do inverno

3 – Fim de semana com lockdown em Curitiba

Comércio fechado em Curitiba durante medidas restritivas. Foto: Gerson Klaina /Tribuna do Paraná



No fim de semana de “lockdown” dos dias 22 e 23 de maio, os supermercados, restaurantes, lanchonetes, panificadoras e outras atividades ligadas à alimentação de Curitiba só puderam funcionar na modalidade delivery e até às 21 horas. As medidas foram publicadas em decreto divulgado no dia 18 do mesmo mês, que prorrogou a bandeira laranja na capital paranaense, mas com novas restrições.

4 – Bandeira vermelha após colapso na saúde

Arte: Diego Petri/Tribuna do Paraná

Com a piora de índices da pandemia, transmissão acelerada da doença e sem ter mais leitos SUS de UTIs e enfermarias para covid-19, Curitiba voltou para a bandeira vermelha de alerta máximo contra o coronavírus, no dia 29. O decreto confirmando a decisão da nova bandeira em Curitiba foi divulgado um dia antes, na sexta-feira (28). Durante a vigência desta bandeira, o comércio e atividades não essenciais funcionaram apenas na modalidade delivery e em horários específicos.

5 – Maior fábrica de empanados do mundo no PR

Área em Rolândia da maior fábrica de empanados do mundo. Foto: Jonathan Campos / AEN-PR



A JBS, uma das maiores empresas do ramo agroindustrial do Brasil, anunciou no dia 14, o investimento de R$ 1,8 bilhão na unidade de Rolândia para a construção da maior fábrica de empanados e salsichas do mundo. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da cerimônia de anúncio na planta instalada no município do Norte do Estado. A nova unidade, que já estava em fase inicial de construção, foi construída anexa à atual.

6 – Polícia Civil procura serial killer de Curitiba

Suspeito foi flagrado por câmeras de segurança do prédio de uma das vítimas. Foto: Divulgação/PCPR



A Polícia Civil do Paraná (PCPR) seguia, no dia 17 de maio, em busca de José Tiago Correia Soroka, 33 anos, fã do personagem Coringa. O rapaz era suspeito de matar dois homossexuais em Curitiba e outro em Santa Catarina. O “serial killer” teria cometido os crimes entre os dias 16 de abril e 4 de maio na capital paranaense e a outra morte na cidade de Abelardo Luz, no interior catarinense. José Tiago foi preso no dia 29 de maio, no bairro Capão Raso.

7 – Vacinação de pessoas sem comorbidades

Vacina contra a covid-19. Foto: Daniel Castellano / SMCS

A prefeitura de Curitiba anunciou no dia 28, que a vacinação contra a covid-19 seria aberta a toda a população, por ordem decrescente de idade. Com a alteração no Plano Municipal de Imunização, após o término da aplicação nos grupos de pessoas com comorbidades, começaria a vacinação de pessoas com 59 anos, seguindo a ordem até a faixa etária de 18 anos.

8 – Três novos radares de trânsito

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná

Mais três radares de fiscalização de velocidade começaram a operar em Curitiba no dia 5, todos com limite de velocidade de 50 km/h. Nos locais, foi instalada sinalização de trânsito indicando tanto o limite de velocidade quanto a fiscalização eletrônica, segundo a prefeitura de Curitiba.

9 – Paraná libera aulas presenciais sem limite de 30%

Escola em aula presencial durante a pandemia. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) revogou no dia 1º, a exigência para as escolas funcionarem com apenas 30% da capacidade no ensino presencial. Com a medida, o governo do Paraná deixou a critério de cada instituição a definição da quantidade ideal de alunos para o cumprimento da regra de distanciamento social nesses espaços, de no mínimo 1,5 metro entre cada pessoa, para ajudar a prevenir o contágio pela covid-19.

10 – Luis Felipe Manvailer condenado pela morte de Tatiane Spitzner

Luis Felipe Manvailer. Foto: Reprodução/Facebook.



Luis Felipe Manvailer, biólogo acusado de matar a advogada Tatiane Spitzner em Guarapuava, região Central do Paraná, foi condenado a 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão após julgamento finalizado na noite de 10 de maio. O julgamento do caso que chocou o país em 2018, começou em 4 de maio.

