Até o dia 15 de junho estão abertas as inscrições para bolsas de estudo integral do Curso de Pré-vestibular Semiextensivo promovido pelo Sesc PR, com vagas disponíveis em todo o Paraná. O início das aulas será em 20 de julho.

As aulas serão no formato on-line ao vivo, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, e contarão com plantões de dúvida e monitoria. Informações e regras sobre o processo de seleção estão disponíveis via edital publicado no site.

+ Leia mais: Uma aposta de Curitiba e mais sete paranaenses ficam pela “boa” na Mega-Sena 2486

Com foco na aprovação nos principais vestibulares e nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Curso Pré-vestibular conta com professores especialistas e material didático oferecido ao aluno gratuitamente.

Durante o curso os alunos receberão orientações das formas de ingresso nas universidades, realizarão simulados on-line para acompanhamento da aprendizagem e aulões de véspera dos principais vestibulares do Paraná e do Enem.

O edital e mais informações sobre as inscrições podem ser acessadas pelo site do Sesc Paraná ou na unidade do Sesc PR mais próxima.