Os Núcleos Criativos do Sesi Cultura estão com inscrições abertas, até o dia 11 de agosto para formação de trabalhadores da indústria e estudantes na Economia Criativa. Com vagas limitadas, a formação é voltada para trabalhadores da indústria, seus dependentes diretos, professores e alunos (a partir de 16 anos) dos Colégios Sesi de todo o Estado, além de profissionais da área criativa, que serão contemplados nas master classes.

Os Núcleos Criativos usam as linguagens da arte e cultura para promover o desenvolvimento humano, a diversidade cultural e abrir a mente de adultos e jovens para as necessidades do mercado, que se baseiam cada vez mais no uso do capital intelectual e cultural e na criatividade para gerar valor econômico. Essas competências são amplamente valorizadas pelo presidente da Associação Paranaense da Indústria da Moda – Moda Paraná, Valdir Antônio Scalon. Há dois anos ele encoraja a participação dos Sindicatos do Estado em seu segmento nos Núcleos e considera que há muitos benefícios. “O setor da moda depende muito de criatividade. Moda é criatividade, é design. Os Núcleos do Sesi Cultura agregam à formação do profissional que atua nesta indústria, para agregar valor ao produto paranaense”, diz Scalon.

As atividades dos Núcleos Criativos são uma formação continuada em Educação a Distância (EaD), que contempla oficinas, encontros, master classes, mesas-redondas e orientações direcionadas, em modo remoto (por conta da pandemia). Neste ano, serão cinco Núcleos: Dramaturgia, Música, Audiovisual, Artes Visuais e Moda. Na edição de 2021, os Núcleos Criativos terão discussões e aprofundamentos na temática Arte & Desenvolvimento Sustentável (ODS), com vistas às estratégias pedagógicas aplicadas na Indústria. Ao final do programa, serão emitidos certificados para quem participar das atividades propostas.

Além do desenvolvimento de profissionais criativos e mais preparados para o mercado de trabalho, os Núcleos Criativos também são oportunidades de descoberta e desenvolvimento de novos artistas. “Os processos dos Núcleos do Sesi é consistente e tem acompanhamento. Não é um pitaco sobre um roteiro, um curso de final de semana…. é um processo debruçado para desenvolver o profissional! A troca entre os participantes é muito rica. A metodologia do Sesi Cultura funciona. É um processo continuado, com acompanhamento e isso ajudou a colocar muita gente no mercado”, diz Guto Pasko, vice-presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná (Siapar) e proprietário da GP7, produtora independente da cena cultural paranaense.

A seleção vai ocorrer a partir da avaliação das fichas de inscrição gratuitas em uma única etapa, levando em conta o interesse do candidato a aprimorar seu conhecimento artístico e em conhecer outras possibilidades da linguagem escolhida. Não é necessário ter experiência prévia. Serão selecionados 25 participantes por Núcleo, mas também haverá uma lista de suplência, com a possibilidade de se tornarem alunos ouvintes e participar de master classes abertas no canal do YouTube do Sesi Cultura PR.

Todos os detalhes do processo seletivo, dos Núcleos e procedimentos de inscrição podem ser acessados neste link.

Núcleos Criativos do Sesi

O projeto nasceu como desdobramento do projeto Núcleo de Dramaturgia, realizado pelo Sesi Cultura desde 2009 para formar e dar aprofundamento para artistas e profissionais com interesse por processos artísticos contemporâneos em interlocução com agentes culturais. Atualmente, os Núcleos aperfeiçoam e reciclam profissionais atuantes, por meio da formação continuada e promove a reflexão do fazer criativo nas indústrias do Paraná.

Serviço

Núcleos Criativos Sesi Cultura PR

Inscrições até dia 11 de agosto de 2021

Edital de Seleção de novos participantes dos Núcleos Criativos EaD 2021 – https://bityli.com/22L3S

Mais informações no site

