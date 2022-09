Um grupo de fiéis de igrejas de denominações evangélicas realizaram na manhã desta quarta-feira (7) um culto de “Louvor e Clamor pela Pátria”. O ato ecumênico aconteceu na Praça 19 de Dezembro, no Centro de Curitiba, simultâneo ao desfile cívico-militar em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil – que foi realizado não muito longe dali, na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Também pela manhã, grupos de movimentos sociais e sindicais, além de partidos e políticos alinhados à esquerda participaram do ato do Grito dos Excluídos, no bairro Tatuquara.

A celebração evangélica começou às 9 horas e durou duas horas. Nesse período os fiéis se revezaram com cânticos religiosos e orações. Alguns usavam a bandeira do Brasil enrolada ao corpo, outros vestiam roupas e adereços com as cores verde e amarelo. Até as tradicionais estátuas da praça foram cobertas por bandeiras do Brasil.

Os religiosos dividiram a praça com um grupo de enfermeiros que protestaram contra a medida cautelar determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que suspendeu por 60 dias o piso para a categoria.

O frio e a garoa que caiu na Capital nesta manhã não intimidaram os profissionais da saúde que, com faixas, cartazes, e gritos contra o ministro do STF, protestaram por cerca de uma hora e meia e em seguida foram para o Centro Cívico.

O espaço também foi ocupado por cabos eleitorais portanto bandeiras e distribuindo santinhos, além de políticos vinculados à partidos de direita que conversaram e tiraram fotos com eleitores.

Movimentos sindicais e partidos de esquerda participam do ato do Grito dos Excluídos

Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, movimentos sindicais, partidos e políticos de esquerda participaram do Grito dos Excluídos, na Vila União, no bairro Tatuquara.

O evento, que teve como tema “200 anos de (in)dependência para quem?” foi divididos em cinco partes. No primeiro momento foi distribuído café da manhã para os moradores da comunidade seguido de celebrações religiosas e discursos de movimentos sociais e partidos políticos. O ato reuniu cerca de mil pessoas.

Apoiadores do presidente fazem ato à tarde no Centro Cívico

No período da tarde, o Centro Cívico da Capital recebe uma mobilização em apoio ao presidente Bolsonaro (PL). O ato acontece a partir das 14 horas na Praça Nossa Senhora de Salete, e deve contar com a participação de políticos apoiadores do presidente, empresários, representantes das classes militares e lideranças religiosas, entre outros.

A mobilização “em celebração do Bicentenário da Independência do Brasil, em defesa das liberdades e de eleições transparentes e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro” ocorre simultaneamente em outras capitais do país.

O ato foi convocado por movimentos de rua ligados à direita, empresários e representantes do agronegócio e é incentivado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que participou de atos em Brasília e depois se deslocou para comparecer à manifestação no Rio de Janeiro. Também é esperada a transmissão de um pronunciamento para os manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo.