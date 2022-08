Um acidente gravíssimo entre uma van e um caminhão deixou sete pessoas mortas na noite desta quinta-feira (11), na altura do quilômetro 544 da BR-376 entre Curitiba e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu sentido Curitiba após a van atingir a traseira do caminhão. A van, que estava com nove pessoas mais o motorista, vinha para Curitiba com pessoas ligadas à APP-Sindicado. Elas iam participar da 8ª Conferência Estadual de Educação, que acontece entre esta sexta-feira e sábado (13).

Seis pessoas morreram na hora e uma pessoa chegou a ser resgatada por uma ambulância do Samu, mas não resistiu durante o deslocamento até o hospital. Esse óbito ocorreu em Campo Largo, já na região metropolitana de Curitiba. Os integrantes da van eram de Cambará, Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina.

Além dos óbitos o grave acidente deixou três vítimas graves que foram encaminhadas a hospitais na região de Curitiba pelo Samu. Uma delas foi para o Hospital Geral Universitário de Ponta Grossa, outra pro Hospital Bom Jesus e outra pra Santa Casa de Ponta Grossa. O motorista do caminhão nada sofreu.

A van tinha saído da região norte do Paraná e o caminhão estava carregado com leite. O motorista da van foi levado para a delegacia de Palmeira para ser ouvido pela Polícia Civil.

APP-Sindicado se posiciona sobre acidente

Em nota, a App-Sindicado lamentou as mortes dos educadores no gravíssimo acidente. Leia na íntegra:

“Com profundo pesar e consternação, a APP-Sindicato tomou conhecimento do trágico acidente que vitimou educadores(as) na BR-376 na noite desta quinta-feira (11). A direção do Sindicato acompanha a situação desde a primeira hora da manhã e prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas, ainda em fase de identificação. Confirmamos que a van trazia a delegação de Cambará. A programação da 8ª Conferência Estadual de Educação, que reúne cerca de 500 delegados(as) de todo o estado em Curitiba, será reavaliada. Neste momento de profunda dor, a prioridade é a confirmação da identidade das vítimas e o socorro possível aos(as) sobreviventes e às famílias.Direção Estadual da APP-Sindicato 12 de Agosto de 2022”