A Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), está com inscrições abertas para o curso Inclusão Digital – Smartphone para Idosos, do Programa Liceu de Ofícios. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (13), no portal Aprendere (>> clique aqui <<).

O curso, que é ofertado gratuitamente de forma on-line, abre uma nova turma com uma novidade, a participação de estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que acompanharão os idosos para dar suporte na fixação do conteúdo e tirar dúvidas. Eles integram o Projeto ID60+, que promove ações educativas para a inclusão digital de pessoas idosas.

“Com o apoio dos estudantes da UFPR os idosos terão uma experiência personalizada, pois poderão aplicar o conteúdo aprendido nas videoaulas, de acordo com o modelo do seu aparelho de smartphone”, explica o diretor de Relações do Trabalho, Adriano Benedito Laurindo.

São 40 vagas disponíveis e as aulas começam na próxima quarta-feira (14), com um encontro virtual que reunirá os coordenadores da área do Trabalho da FAS, alunos inscritos e estudantes da UFPR que participarão do projeto.

Desde que foi lançado, em 2019, o curso Inclusão Digital – Smartphone certificou mais de 200 pessoas.

Programação

Durante as videoaulas os idosos aprenderão sobre configurações básicas do smartphone, fotos e vídeos, downloads de aplicativos, uso do WhatsApp, Facebook e e-mail, além de segurança e privacidade.

O conteúdo estará dividido em cinco videoaulas que serão transmitidas pelo canal do ICI no YouTube (https://www.youtube.com/user/ICICuritiba), entre os dias 21 de julho e 18 de agosto. Interessados podem se inscrever >> neste link <<.