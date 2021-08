O tempo segue aberto em Curitiba nesta sexta-feira (6) e a previsão aponta temperaturas mais quentes em relação aos últimos dias. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo bom predomina no estado. Apenas nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Litoral espera-se maior concentração de nebulosidade, com chance de chuviscos ocasionais entre a Serra do Mar e as praias. Aproveite o calorzinho, pois novas ondas de frio podem derrubar as temperaturas nas próximas semanas.

Em Curitiba, conforme o Simepar, as temperaturas desta sexta devem variar entre 12º C e 21º C. O dia pode amanhecer com algumas nuvens, que não deixam o céu tão limpo, mas o calor e o sol devem ganhar espaço com o passar das horas. Não há previsão de chuva para a capital.

Tempo no Dia dos Pais

O dia de sol tende a animar quem começa a se preparar para o Dia dos Pais, neste domingo (8), mas a falta de chuva preocupa e já provoca transtornos. Veja sugestões de presentes para agradar o seu paizão.

Por causa da seca, o rodízio no abastecimento de água da Sanepar deve ficar mais rigoroso em Curitiba. A partir da próxima quarta-feira (11), o corte voltará a ser feito a cada 36 horas, ou seja, a programação será de um dia e meio com água, um dia e meio sem água.

