Chegou a sexta-feira (06) e com ela, segue o rodízio no abastecimento em Curitiba e na Região Metropolitana. Serão mais 60 horas de fornecimento e 36 horas com suspensão. Assim, a população terá um dia a mais de distribuição de água, em relação ao formato anterior (36h x 36h). Os bairros são divididos em quatro grupos, com cerca de 900 mil de pessoas em cada.

Vale reforçar que o alerta para a falta de água aumentou nos últimos dias. Nesta quinta-feira (05), o nível dos reservatórios chegou a 48,88%, o que motivou mudanças no sistema de rodízio a partir da próxima quarta-feira (11).

Bairros e cidades irão entrar em rodízio às 16 horas desta sexta. O abastecimento deve ser normalizado até às 4h de domingo (08). Vale reforçar que alguns bairros ainda podem ser afetados pelo rodízio de quinta-feira

São José dos Pinhais (área do Recalque do Reservatório Iguaçú): Guatupê, Ipê 1

São José dos Pinhais (área do Booster Santa Fé): Guatupê, Academia, Cristal. 1



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Bairro Alto): Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia.

Curitiba (área do Recalque do Reservatório Bairro Alto): Bairro Alto, Tarumã, Capão da

Imbuia, Bacacheri, Jardim Social

Colombo: Atuba

Piraquara (Área do Recalque do Reservatório Guarituba Redondo): Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba

São José dos Pinhais (Área do Reservatório São Marcos): São Marcos, Campina do Taquaral, Parque da Fonte.

São José dos Pinhais (área da Gravidade Aeroporto): Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu.

São José dos Pinhais (Área do Recalque do Reservatório Aeroporto): Afonso Pena, Águas Belas, Independencia, Boneca do Iguaçú, Iná, Aviação, Aristocrata, Guatupê, Rio Pequeno.

Piraquara (área do Recalque do Reservatório Piraquara): Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.

Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Tarumã): Tarumã e Capão da Imbuia

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Mercês): Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Mercês): Abranches, Bom Retiro, Mercês,

Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Batel): Bigorrilho, Camp.Siqueira, Semináro, Batel, Mercês, Centro.

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida): Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida

Curitiba (Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Cascatinha,

Sta.Felicidade, São João.

Almirante Tamandaré (Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Tanguá

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido): Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

Campina Grande do Sul (área do Recalque do Reservatório Jardim Araçatuba): (COHAPAR) Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Sta. Angelina, Jardim Sta. Rosa, Mitra, Recanto Verde, Sta. Rita de Cássia, Sede Campina Grande, Centro, Nova Campina, Lagoão, Rancho Alegre. Quatro Barras: Centro (Área industrial).

Araucária (área do Recalque do Reservatório Passaúna): Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, S.Miguel, Olaria, J.Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, J.Atenas.

Curitiba: Cidade Industrial, São Miguel, Augusta.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Portão): Água Verde, Guaira, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso.

Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Portão): Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana,

Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

São José dos Pinhais: Parte do Rio Pequeno, Iná; Fátima

Almirante Tamandaré: Colonia Santa Gabriela, Lot.Marinoni, Planta Nossa Senhora do Pilar, Lot. Paris, Planta Almirante, Jadim Napole, Jardim Valma, Jardim Dragão Verde, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Fé, Jardim Giannini, Jardim Marrocos, Jardim Buenos Aires.

Bocaiuva do Sul: Jd Cruzeiro, Jd Torres 1 e 2, Fazenda São Marcos, Pavão 2

Colombo (área da válvula Colombo sede 1): Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande

Quatro Barras: Pinheirinho 3BOC

Web Stories