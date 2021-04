Curitiba amanheceu com sol nesta Sexta-feira Santa (2) e a estabilidade do tempo deve permanecer ao longo dia. Segundo o Simepar, o tempo quase não terá alteração em relação aos últimos dias em todo o Paraná. No Litoral, podem ocorrer chuviscos em algum momento, por causa dos ventos que entram do oceano em direção ao continente e trazem umidade.

Em Curitiba, mais um dia típico de outono deve ocorrer nesta sexta-feira. Conforme aponta a meteorologia, além do tempo seco, as temperaturas devem seguir amenas. A capital amanheceu com mínimas em torno de 12º C e as máximas devem chegar aos 23º C. Segundo o Simepar, há uma massa de ar frio e seco predominando pelo estado.

Litoral

Nas praias do Paraná, as temperaturas devem variar entre 16º C e 26º C. Segundo o Simepar, o dia tende a ser mais seco, embora a umidade do ar possa trazer chuvas finas e esparsas a partir do período da tarde.

Vale destacar que o caminho até o Litoral está com barreiras sanitárias para evitar a propagação do coronavírus. Só passa pelas barreiras quem residir nas cidades litorâneas ou por motivos profissionais. Na madrugada desta Sexta-feira Santa, a Guarda Municipal impediu cerca de 30 veículos de seguirem viagem em direção às praias do Paraná.