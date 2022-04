A incursão de uma massa de ar frio e seco derrubou as temperaturas no Paraná. Curitiba registrou a temperatura mais baixa deste mês de abril, com 10,9º C. Em cidades mais ao Sul do estado, a friaca veio com mais força. em General Carneiro, por exemplo, a mínima bateu em 0,8º C nesta madrugada da Sexta-feira Santa (15). No litoral, a madrugada foi de ressaca e cenas impressionantes. Veja!

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), várias outras cidades da metade Sul do Paraná registraram temperaturas abaixo dos 10º C. “Esta é a primeira onda de frio do ano. General Carneiro registrou a menor temperatura do estado e do ano. Por ser um região de vale, massa de ar que atua acaba sofrendo um resfriamento mais acentuado”, explica a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

+Leia mais! Família de criança que recebeu remédio mais caro do mundo faz rifa de moto de luxo pra pagar tratamentos

Mesmo com as baixas temperaturas desta sexta, Curitiba ainda não bateu o recorde do ano, apenas deste mês. Conforme o Simepar, na capital houve registro de 10,7° C no dia 31 de março deste ano.

Ainda conforme o Simepar, além de General Carneiro, os destaques das menores temperaturas ficaram com as regiões de Palmas (3 °C), Guarapuava (3,8 °C) e Inácio Martins (4,3 °C).

Frio em Curitiba

O fim de semana deverá ter céu nublado e temperaturas baixas, com mínimas em torno dos 10°C e máximas que não ultrapassam os 23ºC nos três dias de recesso do feriadão de Páscoa.

+ Tem que ler: Athletico bate o The Strongest na Libertadores com gol de pênalti

Na capital, a Sexta-Feira Santa e o sábado (16) até apresentarão céu claro e sem nebulosidade, mas as mínimas não devem passar dos 10ºC, com máximas entre 18ºC e 20°C. O domingo de Páscoa (17) terá poucas nuvens, mas o frio deverá continuar em Curitiba (mín. 11ºC e máx. 17ºC).

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Davi apresenta Romana a Isadora Pantanal Juma sofre com a morte da mãe Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix na semana santa