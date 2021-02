A chuva que marca presença em Curitiba e região na manhã desta sexta-feira (12) deve permanecer durante todo o dia e avançar até o sábado (13). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um sistema de baixa pressão que atua no oceano traz ventos úmidos em direção ao continente e favorece as precipitações em todo o Paraná. Com isso, há chance de chuvas mais fortes à tarde em diversas cidades. No Litoral deve chover ainda mais do que na capital.

Em Curitiba, nesta sexta, a chuva ajuda a baixar um pouco mais as temperaturas Máximas. O mapa do Simepar aponta uma variação térmica entre 18º C e 24º C. “Será um dia mais chuvoso, com temperaturas mais amenas. Diferente da quinta-feira (11), quando a chuva se concentrou no período da tarde, nesta sexta os registros ocorrem também pela manhã, com chuvas fracas e isoladas”, destaca o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Ainda de acordo com Barbieri, chuvas mais intensas estão previstas nesta tarde de sexta em Curitiba, região e Litoral. “Deve seguir assim. O tempo chuvoso ainda avança no sábado, pela manhã e à tarde. Já no domingo podem ocorrer pancadas somente à tarde”, explica o meteorologista.

Litoral

Nas praias do Paraná a sexta-feira será ainda mais chuvosa por causa da maior concentração de umidade. Assim como em Curitiba, o tempo úmido também para o fim de semana.

Por lá, a variação das temperaturas segue parecida com a dos últimos dias. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar valores entre 21º C e 29º C.