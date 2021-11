Startup de tecnologia focada em moda circular fundada em 2016 pela empresária Luanna Toniolo, em Curitiba, a TROC relança a sua loja temporária no Shopping Pátio Batel. A Flash Pop-up Store já esteve no espaço em agosto, e permanece agora até o dia 24 de dezembro, no Piso L1.

Segundo a fundadora, a ideia da TROC é fomentar o mercado de moda second hand e mostrar que comprar roupas que já foram utilizadas é a opção mais sustentável hoje, já que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo ao produzir 80 bilhões de peças por ano. É também responsável por cerca de 5,2% da geração de resíduos nos aterros sanitários.

Logo, a loja temporária dentro de um shopping tem o objetivo de promover uma experiência de varejo para as clientes, tanto as novas como quem já conhece a plataforma e realiza compras on-line pela TROC.

A loja física temporária terá 100 m² e mais de mil marcas selecionadas pelo time da TROC, como Gucci, Prada, Burberry, Reinaldo Lourenço, Mixed, Cris Barros e Zara. O período de Black Friday terá descontos de até 25%,

Troc Bag

O espaço também será um ponto de coleta para quem quiser desapegar do que não usa mais e vender na loja; a unidade será um dos primeiros pontos de distribuição da TROC Bag, sacola desenvolvida especialmente para estimular a moda circular.

As sacolas são gratuitas e comportam até 30 itens; o cliente pode levar a sacola com os desapegos diretamente na loja ou acionar o serviço de retirada em casa, ambos sem custo.

Serviço

Loja temporária TROC. Shopping Pátio Batel, Piso L1. De 11 de novembro a 24 de dezembro. Funcionamento de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h. Mais detalhes no site do projeto.

