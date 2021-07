Puxado por pequenos e médios negócios, o Alto da XV Mall, em Curitiba, tem driblado a crise e inaugurado novas lojas. Cinco novas marcas começaram a operar no shopping na capital paranaense entre janeiro e julho deste ano: New Derma, Flor de Lima, Segredos de Cléo, Anludai e Do Piru.

Três outras (Studio da Estampa, Arco Bravo e Mulher Requintada) devem entrar em operação nas próximas semanas.

A nova leva de inaugurações se explica pelo otimismo dos lojistas com a retomada econômica. “Agora que a vacinação está em andamento, acreditamos que teremos bons resultados com maior faturamento e bastante movimento no decorrer do ano. Além disso, também estamos contratando equipe para a loja, algo que acredito ser muito importante para a retomada da economia”, destaca Débora Aparecida Lima, proprietária da loja Flor de Lima. A loja, do segmento fitness, praia e casual, abriu as portas em julho.

O Alto da XV Mall foi inaugurado em outubro do ano passado, no mesmo endereço onde funcionava o Polloshop, que encerrou as atividades no início da pandemia, após 25 anos de atividades em Curitiba.