O Shopping Curitiba deve receber nos próximos meses 15 novas operações — 14 delas ainda no primeiro semestre. Desse total, quatro lojas e serviços já estão operando. São o quiosque de doces da Mellow Candy Shop, a escola gamers MK+ Academy, o quiosque de acessórios Toda Garota Quer e o caixa eletrônico de bitcoins Coin Cloud Brasil, onde se pode trocar notas de Real por criptomoedas.

Além deles, devem ser inauguradas mais de uma dezena de novas lojas e serviços. Entre os destaques estão a lavanderia de autoatendimento da Omo, a Omo Lavanderia Self-Service; a loja de roupas íntimas Recco Lingerie; e a Vivara, maior rede de joalherias do Brasil (a única das lojas citadas a ser inaugurada no segundo semestre, em julho).

Fecham o novo mix as opções gastronômicas Sandes & Co, Grano & Vino, Oakberry e Mr. Cheff; além das Óticas Carol, da perfumaria Casa Sade e da loja de bolsas e malas Inovathi. Já a Mmartan e a Ótica Lens, que já fazem parte do Shopping Curitiba, estão sendo reformadas.