Nos próximos meses, o Shopping Estação deve receber 15 novas operações, entre lojas, serviços e negócios de alimentação. A novidade foi anunciada como parte das comemorações de aniversário do shopping, que completa 24 anos em novembro.

Ainda em 2021, estão previstas as inaugurações da Cacau Show Mega Store; da loja de artigos domésticos Mia Shop; da marca de calçados infantis Bibi; da loja de perfumaria e produtos de bem-estar Avatim; da marca de souvenirs Curitiba Sua Linda; e de uma unidade da Body Laser, que oferece serviços de depilação a laser.

LEIA TAMBÉM:

>> Papai Noel vai de busão na programação de Natal de Pinhais, que será lançada neste sábado

>> Cartinhas de Natal dos Correios feitas por crianças carentes já podem ser adotadas

Além delas, o shopping ainda contará com unidades da marca australiana de roupas Cotton On; da loja de cosméticos da Alice Salazar; da livraria A Página; da Tokyo Presentes e das marcas de roupa VA Jeans e Use Evok. No setor de alimentação, estão previstas inaugurações do QCafé, do Dóffee Donuts e de um bar 360º.

“Com as novas operações, consolidamos um mix cada dia mais completo para compras e garantimos a praticidade e o conforto aos nossos clientes, que poderão encontrar tudo o que procuram em um só lugar”, disse em nota a gerente de marketing do shopping, Patrícia Rodrigues.

Web Stories