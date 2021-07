Nesta segunda-feira (26), Dia dos Avós, o Shopping Estação resolveu lançar uma campanha para arrecadar doações ao Asilo São Vicente de Paulo, instituição sem fins lucrativos, como forma de homenagear os hóspedes da instituição e reforçar a data.

O asilo é referência nacional no atendimento e na promoção de qualidade de vida e recebe qualquer tipo de doação. Em especial, a instituição precisa de luvas, máscaras, toucas e fraldas descartáveis nos tamanhos M e G.

LEIA TAMBÉM:

>> Fidget toys: brinquedos pra aliviar o estresse são a nova febre entre crianças e adultos

>> Homem é baleado por policial após briga sobre cocô de cachorro em Curitiba

O Asilo São Vicente de Paulo atende 150 senhoras e é mantido pela Ação Social do Paraná. O atendimento de longa permanência é dirigido a mulheres que possuem graus diferenciados de limitações, autonomia e independência e demandam cuidados específicos.

O ponto de coleta fica no piso L1, próximo à entrada da Rua Marechal Floriano Peixoto.

Projeto Estação do Bem

No último mês, o Shopping Estação contribuiu com a Escola Alternativa que atende alunos com Transtorno do Espectro Autista. Anteriormente, ajudou a Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial (Afece) na arrecadação de 120 kg de alimentos, roupas e livros. Além disso, o projeto Estação do Bem já arrecadou mais de cinco mil itens, entre roupas, alimentos não perecíveis, livros, brinquedos e produtos de higiene e limpeza com destinação para a Escola 29 de Março, o Lar Moisés, o Lar Recanto Tarumã e o Lar Dona Vera.

Serviço

Estação do Bem

Produtos para doação: luvas, máscaras, toucas e fraldas descartáveis nos tamanhos M e G.

Mais informações no Whatsapp: (41) 98739-1485



Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças – Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br