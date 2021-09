Nos próximos dias 25 e 26 de setembro, o Shopping Jardim das Américas promoverá a 9ª Edição do Jardim Animal, feira de adoção de animais já bastante tradicional na região. O evento é gratuito e acontecerá no estacionamento do Piso G1, das 12h às 18h.

O evento tem parceria com ONG Instituto Du Cão – @institutoducao – e UAU Pet Center- @uaupetcentercuritiba e tem na programação feira de adoção de cães, campanha para arrecadação de ração, roupinhas e acessórios além de importantes orientações veterinárias feitas durante a feira. Uma excelente oportunidade para quem procura adotar um AUmigo. No dia do evento não haverá recolhimento de animais.

O Shopping pratica todos os protocolos sanitários exigidos devido à pandemia. O uso de máscara é obrigatório a partir de 3 anos de idade. Vale ressaltar ainda toda a responsabilidade social do empreendimento junto a seus colaboradores, clientes e lojistas, visando não apenas durante a pandemia, mas principalmente o respeito aos que escolhem o empreendimento para se divertir em família.

Shopping Jardim das Américas – Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Mais informações pelo telefone (41) 3366-5885.