Para a alegria dos fãs, finalmente chegou o dia do show de Harry Styles em Curitiba. O músico da Inglaterra se apresenta pela primeira vez em Curitiba neste sábado (10), na Pedreira Paulo Leminski, com a turnê Love On Tour 2022 na América Latina. Como mostrou a Tribuna, vários fãs ficaram acampados na região da Pedreira por quase um mês, com o objetivo de garantir um lugar “colado” na grade do palco. Veja detalhes de como será a apresentação.

Segundo a organização do show, os portões da Pedreira estão programados para abrir às 15h. A turnê do músico terá show de abertura com a cantora jamaicana Koffee (Mikayla Simpson). O estilo das músicas dela passam pelo reggae e rap. o show de Koffee começa às 20h.

Harry Styles deve subir no palco por volta das 21h. O show é cedo por causa das normas para realização de eventos na Pedreira Paulo Leminski. O encerramento está previsto para ocorrer às 22h30.

Veja quais são as entradas na Pedreira:

Pista Premium: Portão 2 (P2) – Rua João Gava

Pista e camarote: Portão 1 (P1) – Rua João Gava

Haverá revista e inspeções de segurança para o acesso ao local. O evento não possui guarda-volume. Em caso de porte de objeto proibido, ele deverá ser descartado.

O que não pode levar

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Câmeras de ação ou tablets

Pau de selfie

Cartazes

Guarda-chuvas

Bebidas

Armas de fogo, arma branca ou qualquer objeto que possa causar ferimentos

Copos

Papel em rolo, jornais e revistas

Faixas ou bandeiras

Capacetes

Correntes, cinturões e pingentes

Roupas com partes pontiagudas

Desodorante ou recipientes com volume acima de 90 ml

Lasers, rádios de comunicação ou drones

Animais – exceto cães guias identificados

Utensílios de armazenagem

Cadeiras, bancos ou similares

Mochilas ou bolsas com tamanho maior do que 20 cm x 30 cm

Cigarros eletrônicos e dispositivos similares

Alimentação

Segundo a organização, haverá pontos de venda de lanches e bebidas dentro do espaço da Pedreira. Também haverá banheiros para o público, incluindo para pessoas com deficiências.

Sobre atendimento médico, eventos de grande porte são obrigados a manter equipes de saúde no local. Serão três postos médicos, sete ambulâncias e seis equipes médicas e leitos.

Ônibus de graça

A Urbs informou que haverá seis ônibus de graça para transportar o público do show. Os horários serão entre 22h e meia-noite. Os ônibus vão da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, no Centro.

Quem é Harry Styles?

Harry Styles é um cantor inglês, conhecido especialmente por adolescentes por seu trabalho no grupo One Direction. Em 2017, lançou o álbum Harry Styles em carreira solo e atingiu o primeiro lugar em diversos países como Canadá, Estados Unidos e Austrália, vendendo mais de um milhão de cópias mundiais.

Em dezembro de 2019, Styles lançou Fine Line (abaixo), seu segundo álbum solo, também alcançando o topo das paradas mundiais, chegando em segundo lugar no Reino Unido e acumulando a primeira posição na Austrália, Canadá Irlanda e Estados Unidos. Dessa vez o álbum vendeu ainda mais, chegando a quase um milhão de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos.

Foi com Fine Line que Harry recebeu três indicações ao Grammy, disputando o prêmio nas categorias Melhor Álbum Vocal de Pop, Melhor Clipe Musical (por Adore You) e vencendo em Melhor Performance Pop Solo (por Watermelon Sugar).

Além disso, a carreira solo do cantor rendeu inúmeras indicações e prêmios na Brit Awards, Billboard Musica Awards, American Music Awards, ARIA Music Awards, entre outros.

Veja que incrível!