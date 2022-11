O show da banda Arctic Monkeys, nesta terça-feira (8), provocará alterações de trânsito no entorno da Pedreira Paulo Leminski e mudança de itinerário de algumas linhas de ônibus.

Para evitar congestionamentos, a Urbanização de Curitiba (Urbs), a pedido dos organizadores do evento, vai colocar seis ônibus gratuitos para o transporte do público na volta do show.

O ônibus vai operar entre 21h e meia-noite, da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, linha direta sem paradas no trajeto.

A Urbs informa que a operação é contratada pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico.

Desvios de ônibus

Por conta dos bloqueios de trânsito nas imediações da Pedreira Paulo Leminski, os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos: terão alteração de trajeto as linhas 181 Mateus Leme; 979 Turismo; 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário).

A linha 181 Mateus Leme terá itinerário desviado para as ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral e Mateus Leme. A linha 979 Turismo, para as ruas Evaldo Wendler e Nilo Peçanha.

As linhas 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário) terão itinerário desviado para as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme em ambos os sentidos.