Fã é fã, não tem jeito! Centenas de pessoas passaram a noite em uma fila na frente do estádio Couto Pereira, em Curitiba, para comprar ingresso para o show da banda Coldplay em Curitiba, confirmado pela banda para o dia 21 de março de 2023. Estes são guerreiros, já que a madrugada foi de muita chuva em Curitiba por causa de um alerta de tempestade.

É a primeira vez que os caras tocam na capital dos paranaenses e, se depender das últimas apresentações feitas inclusive no Brasil, o show tem tudo para ser um sucesso e histórico para a cidade. O show do Colplay faz parte da turnê Music of the Spheres.

Os shows no Brasil tiveram que ser adiados por questões de saúde do vocalista Chris Martyn. Relembre!

Show do ColdPlay em Curitiba

Os ingressos foram comercializados na manhã desta quinta-feira e acaram em poucos minutos, segundo o no site da empresa Eventim.

Fãs madrugam para comprar ingresso pro show do Coldplay em Curitiba; Veja os preços dos ingressos. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Preços do show do Coldplay em Curitiba