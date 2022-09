O show de lançamento do Curitiba Country Festival, nesta sexta-feira (23), provocará alterações de trânsito no entorno da Pedreira Paulo Leminski e mudança de itinerário de algumas linhas de ônibus. Para evitar congestionamentos, a Urbanização de Curitiba (Urbs), a pedido dos organizadores do evento, vai colocar seis ônibus gratuitos para o transporte do público na volta do show.

O ônibus vai operar entre entre 21h e meia-noite, da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, linha direta sem paradas no trajeto.

A Urbs informa que a operação é contratada pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico.

Bloqueios de trânsito

O trânsito deve ficar mais lento nas vias de acesso à Pedreira pelos bairros São Lourenço, Abranches, Taboão, São Francisco e Pilarzinho.

Os bloqueios serão feitos nas ruas:

– Rua Eugênio Flor (entre Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas)

– Rua João Gava (entre a João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha)

– Rua Antônio Krainski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas)

– Rua João Enéas de Sá (entre a Nilo Peçanha e a João Gava).

Moradores da região podem acessar as ruas bloqueadas mediante apresentação de credencial ou documento que comprove a residência no perímetro.

Desvios de ônibus

Por conta dos bloqueios, os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos: terão alteração de trajeto as linhas 181 Mateus Leme; 979 Turismo; 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário).

A linha 181 Mateus Leme terá itinerário desviado para as ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral e Mateus Leme. A linha 979 Turismo, para as ruas Evaldo Wendler e Nilo Peçanha.

As linhas 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário) terão itinerário desviado para as ruas Des. José Carlos Ribeiro Ribas e Mateus Leme.

Segundo os organizadores, a abertura dos portões é às 17h e o show tem início às 19h.