A quarta-feira (21), data do show do Guns N’ Roses, promete ser de tempo fechado e de forte chuva em Curitiba, no período da noite. Não se descarta inclusive, a ocorrência de tempestades em várias regiões do Paraná.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no último dia do inverno, o tempo segue instável no Paraná. No decorrer do dia, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas em todas as regiões do estado, com acumulados expressivos em vários setores. Devido à nebulosidade presente e à ocorrências das chuvas, as temperaturas ficam amenas.

Em Curitiba, o dia amanheceu nublado e vai seguir assim ao longo desta quarta. A chuva, que pode ser intensa e com ventos de 30 km/h, deve pintar no fim da tarde. Para quem está se programando para estar no show da banda Guns N’ Roses, na Pedreira Paulo Leminski, a dica é levar uma capa de chuva. Quanto à temperatura, a máxima não ultrapassa os 16°C.

Para o litoral do Paraná, a previsão também é de tempo fechado. Em Guaratuba, a chuva vai ser menor, se comparada com Curitiba, e com ventos mais moderados. A máxima não passa de 18°C.

E o restante da semana?

Para os próximos dias, prepare o agasalho devido à uma frente fria. A previsão é de mínima de 6°C em Curitiba na sexta-feira (23) e no sábado (24).