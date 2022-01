Fãs do cantor Harry Styles formam uma fila gigante no entorno da bilheteria no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, para a compra de ingressos para o show do artista marcado para o dia 10 de dezembro deste ano, na Pedreira Paulo Leminski. A venda vai ter início às 12h com preços variando de R$ 235 a 860 e fãs começaram a chegar ainda nesta terça-feira (25).

Adolescentes com o apoio dos pais formam um fila que avança duas quadras na região do Alto da Glória. Vários adolescentes passaram a noite nas imediações do estádio para garantir a compra a entrada para o show.

Importante destacar que quem estiver na fila precisa se cuidar com relação à covid-19: máscara, distanciamento e higienização das mãos.

Quem quiser escapar da fila gigantesca no calor do verão curitibano pode comprar ingressos pela internet, on-line, no site da Eventim. Os shows do cantor no Brasil estavam marcados para outubro de 2020, mas precisaram ser adiados devido a pandemia do novo coronavírus.

A turnê Love On Tour 2022 na América Latina conta com a participação da cantora jamaicana Koffe, que fará shows de abertura.

Quem é Harry Styles?

Harry Styles é um cantor inglês, conhecido especialmente por adolescentes por seu trabalho no grupo One Direction. Em 2017, lançou o álbum Harry Styles em carreira solo e atingiu o primeiro lugar em diversos países como Canadá, Estados Unidos e Austrália, vendendo mais de um milhão de cópias mundiais.

Em dezembro de 2019, Styles lançou Fine Line (abaixo), seu segundo álbum solo, também alcançando o topo das paradas mundiais, chegando em segundo lugar no Reino Unido e acumulando a primeira posição na Austrália, Canadá Irlanda e Estados Unidos. Dessa vez o álbum vendeu ainda mais, chegando a quase um milhão de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos.

Foi com Fine Line que Harry recebeu três indicações ao Grammy, disputando o prêmio nas categorias Melhor Álbum Vocal de Pop, Melhor Clipe Musical (por Adore You) e vencendo em Melhor Performance Pop Solo (por Watermelon Sugar).

Além disso, a carreira solo do cantor rendeu inúmeras indicações e prêmios na Brit Awards, Billboard Musica Awards, American Music Awards, ARIA Music Awards, entre outros.

