Motoristas que irão trafegar no Alto da Glória neste sábado (07) deverão ficar atentos aos bloqueios de trânsito que ocorrerão em torno do Estádio Major Antônio Couto Pereira, em razão do show da banda norte-americana Metallica. O evento deve atrair cerca de 43,5 mil pessoas.

O início do show da banda de abertura está previsto para às 18h30, e o começo dos bloqueios de trânsito vão acontecer às 10h. Monitores de trânsito vão garantir a segurança na chegada do público.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), a interrupção na passagem de veículos vai depender da concentração de pessoas, o que pode acontecer antes do previsto das 10h de sábado (07).

Quando forem aplicados, os bloqueios acontecerão nos cruzamentos das ruas Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral, Tertuliano Mueller com Amâncio Moro, Doutor Zamenhof com Mauá e Barão de Guaraúna com Augusto Severo.

Moradores da região podem acessar as ruas bloqueadas mediante apresentação de credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

