Um evento nesta quinta-feira (4) no bar Quintal do Monge, no Largo da Ordem, em Curitiba, marcará o segundo dia de lançamento do livro “Música Urbana: o início de uma legião”, escrito pelo jornalista curitibano André Molina. O livro conta a trajetória dos primórdios da banda Legião Urbana, de Renato Russo, na época em que ele conheceu o guitarrista paranaense Kadu Lambach, um dos participantes da origem da Legião. Haverá bate-papo sobre o livro e sessão de autógrafos com o autor e show musical com a banda de Lambach, a partir das 19h.

Segundo o jornalista André Molina, esse segundo dia de lançamento ocorre pela grande procura e esgotamento de lugares no lançamento do último dia 11 de outubro, realizado no Hard Rock Cafe, também em Curitiba. “O livro traz diversos documentos que estavam guardados pelo Kadu há 30 anos, incluindo textos inéditos do Renato Russo. Isso não podia ficar na gaveta”, revela Molina.

+ Leia mais: Curitiba realiza casamento coletivo gratuito; saiba a data e como se inscrever

O guitarrista Kadu Lambach foi apelidado de Eduardo Paraná, na época em que participou da origem da Legião Urbana com Renato Russo. “O apelido foi o Renato que deu, no fim da década de 1970”, conta o autor do livro. A obra, segundo Molina, traz justamente essa ótica do jovem adolescente Eduardo Paraná, que chegou em Brasília (DF) e fez parte de um dos momentos mais históricos da música brasileira.

O prefácio foi escrito por Carmem Manfredini, irmã do Renato Russo, que esteve presente no primeiro lançamento do livro, no Hard Rock. “Foi muito bacana o contato com ela. A família aprovou a obra e ela traz esse texto carinhoso no prefácio. É gratificante. Ela é amiga do Kadu”, diz Molina.

Briga na Justiça

O livro “Música Urbana: o início de uma legião” demorou para ser publicado. Foram mais de 13 meses de entrevistas e produção para o livro legionário ficar pronto. Os relatos descritos de forma detalhada, retratam a fundação da mitológica banda e o período anterior à gravação do primeiro álbum do Legião Urbana.

+ Veja essa: O que muda e o que não muda em Curitiba com o novo decreto da pandemia?

Até uma polêmica judicial ocorreu nesse período. “Parece mentira, mas a obra chegou a ser lançada de maneira pirata, em poucos exemplares, por outra editora, sem a minha autorização. Mandamos cópia do arquivo para a editora olhar, para motivar o interesse na publicação. Eles montaram um boneco e divulgaram o livro de maneira incompleta. Felizmente, vencemos a batalha na justiça”, ressalta o escritor.

Eduardo Paraná (Kadu Lambach) e André Molina. Foto: Beth Liston/Arquivo Pessoal

A obra estará disponível para vendas durante o evento. Compras também podem ser feitas pelo site do Eduardo Paraná. Além de Curitiba, um terceiro evento está marcado para ocorrer em Brasília, terra de Renato Russo, no dia 12 de novembro.

Web Stories