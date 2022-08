Um sindicato que merece palmas e parabéns. São mais de 40 mil associados no Paraná, iniciado há 42 anos com duas mulheres guerreiras que enfrentaram um período em que o machismo era considerado virtude. O Siemaco Paraná, Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, se prepara para o futuro utilizando o estudo como principal estratégia de trabalho.

Os serviços de asseio e conservação são indicados para locais onde existe uma demanda periódica maior da manutenção dos ambientes. Esse tipo de serviço pode ser aplicado em estabelecimentos residenciais e comerciais, como shoppings, escolas, igrejas, aeroportos e áreas condominiais. Profissões como porteiros, serventes, jardineiros, copeiras, coletores, ascensoristas, telefonistas, garagista, lavador, cozinheiro, e tantos outros que dedicam horas do dia para servir. Uma nobre arte!

Pensando em dar voz para a classe que muitas das vezes não é vista pela sociedade, trabalhadores se uniram na década para lutar por direitos trabalhistas. Em 1980, duas funcionárias da empresa Metropolitana, Rosane de Araújo Hasselmann e Maria Donizete Teixeira organizaram os trabalhadores da categoria e criaram a Associação dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná.

Após diversas mobilizações da categoria no dia 1.º de outubro de 1981, o processo que tramitava no Ministério do Trabalho foi aprovado sendo publicada a Carta Sindical que transformava a Associação em Sindicato. A partir dessa data começa a existir oficialmente o SEEAC – PR (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Paraná). Seis anos depois, um movimento nacional de unificação da nomenclatura dos sindicatos de asseio passou a se chamar Siemaco em todo o Brasil.

Rosane e Maria Donizete seguem na ativa dentro do sindicato. Maria Donizete está em Ponta Grossa, e Rosane segue em Curitiba, hoje na função de coordenadora da Saúde. Rosane relembra que o início foi complicado, pois os patrões não davam moral para duas mulheres. “Foi muito difícil, pois ter uma presidente mulher de sindicato na década de 1980 não era comum. Os patrões pensavam que seria fácil negociar, pensavam que a gente era fraca, frágil, sem poder de decisão. Eles não respeitavam a gente. Olhando para trás, fico feliz por ter começado tudo isso. Sempre falo que sou a mãe, mas os filhotes foram bem melhores. É muito bonito ver hoje como está a sindicato, a evolução para o trabalhador foi muito grande”, disse Rosane, que foi presidente por oito anos.

De olho no Futuro

Desde 1995, o Siemaco é comandado por Manassés Oliveira. Com uma enorme experiência no mercado, o presidente acredita que os associados (15 mil em Curitiba e Região Metropolitana e mais 25 mil no interior), estão pensando na evolução da profissão. A tecnologia já foi encarada com mais medo pelos trabalhadores que tem à disposição dentro do sindicato uma Escola Formadora. “Seguimos trabalhando para que o associado evolua em todos os sentidos, especialmente no lado tecnológico, para que venha a estar preparado para trabalhar com os equipamentos. É preciso ter um trabalhador qualificado, especializado e estamos preparando eles para o futuro. Nossa Escola de Formação tem esse olhar, ou seja, temos que aliar estudo para aprender. Outro ponto que damos atenção é a saúde do associado e da família dele. Damos Assistência Médica, Odontológica, e outros benefícios como um cheque de R$ 1 mil para a compra do enxoval do bebê”, orgulha-se Manassés.

Grande festa de comemoração

No dia 15 de maio, na sede campestre do sindicato, 10 mil trabalhadores estiveram fazendo a festa. Foto: Divulgação.

O Siemaco completou oficialmente 42 anos, mas devido a pandemia da Covid-19, a festa de comemoração dos 40 anos só ocorreu em 2022. No dia 15 de maio, na sede campestre do sindicato, 10 mil trabalhadores estiveram fazendo a festa. “Foi uma retomada, com 500 prêmios entre celulares, cestas básicas, ventiladores, e tantos outros prêmios. Que venham outros eventos pela frente”, relatou o presidente.