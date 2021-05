Pra quem assustou-se com a queda brusca da temperatura em Curitiba e Região Metropolitana que aconteceu na última semana, é bom estar preparado. Segundo o Simepar, outra queda parecida deve acontecer nesta semana por causa da chegada de uma nova massa de ar frio que vai passar pela região a partir de quarta-feira.

Segundo o Simepar, a o início da semana será de temperaturas estáveis com nebulosidade regular. Na segunda e na terça-feira, o céu ficará encoberto e as temperaturas estarão mais baixas no período da manhã. Nos dois dias as temperaturas mínimas ficam na casa dos 14 graus e as máximas entre 21 e 24 graus. Chuva, somente no começo da noite de terça, porém sem volume significativo.

Na quarta, mudança brusca de temperatura. Segundo o Simepar, a chuva cairá sem trégua e o tempo permanecerá nebuloso com temperaturas entre os 12 e os 14 graus.

Passada a frente fria, na quinta-feira o tempo abre devido à entrada de uma massa de ar frio e seco sobre Curitiba e RMC. Com isso, os termômetros caem, registrando mínimas de 9 graus na parte da manhã e não ultrapassando os 18 graus no resto do dia. Já na sexta, segundo o Simepar, o céu volta a ficar parcialmente nublado e as temperaturas não sobrem muito permanecendo entre 12 e 20 graus.