O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) emitiu um alerta na noite desta segunda-feira para chuvas fortes e tempestades entre a região dos Campos Gerais, Grande Curitiba e Litoral do Paraná. Está prevista precipitação acima da média histórica de agosto por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica que tem o seu centro mais intenso entre Paraná e Santa Catarina.

Estão previstas trovoadas e ventos de moderados a fortes, principalmente na região do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. A presença deste sistema de baixa pressão vai além do continente e deixa o mar bastante agitado entre os estados do Paraná e Santa Catarina. O aviso do Simepar se junta ao alerta laranja que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ainda no final de semana.

As temperaturas estão em declínio. A mínima prevista para Curitiba é de 12°C e a máxima de apenas 15°C. No litoral, as temperaturas variam de 18°C a 19°C. No Sul e Sudoeste os termômetros registram quedas mais expressivas. Para quarta-feira, após a diminuição da chuva, o frio chega ao Paraná e as mínimas caem ainda mais, com mínimas chegando aos 6°C em Guarapuava.