O Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) emitiu nesta quarta-feira (16) uma nota oficial na qual recomenda a manutenção do uso de máscaras dentro dos ambientes escolares, mesmo em atividades ao ar livre. A manifestação se deu após a aprovação na Assembleia Legislativa do Paraná do projeto de lei que revoga a obrigatoriedade do uso das máscaras no estado.

Na nota, o sindicato esclarece que “é favorável a todas as medidas que permitam o acesso dos estudantes às aulas presenciais, de forma segura, respeitando as normas e protocolos das autoridades competentes”. Na sequência, o texto do Sinepe-PR “recomenda e orienta que o uso de máscaras permaneça no ambiente escolar, mesmo durante eventuais atividades ao ar livre, fora das salas de aula, bem como práticas de educação física”.

Por fim, a nota explica que o sindicato “considera prudente manter as medidas de proteção, em caráter preventivo, mesmo nos ambientes externos das escolas, pelo menos até a conclusão da cobertura vacinal entre todas as faixas etárias”. A recomendação, ressalta o Sinepe-PR, se dá no sentido de manter medidas preventivas à contaminação não só da Covid-19, mas de outras doenças infecto-contagiosas.