Curitiba registrou 1.492 novos casos de covid-19 na sexta-feira (7), de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Com isso, atualmente, a capital paranaense contabiliza 4.343 casos ativos, ou seja, pessoas com potencial de transmissão do vírus. Nesse cenário, a busca por máscaras de proteção, testes e também, de atendimento no sistema de saúde tem aumentando cada vez mais.

No sistema público de saúde, a Prefeitura de Curitiba precisou adaptar os horários e unidades de atendimento. Segundo a SMS, doze Unidades de Saúde foram convertidas em pontos de atendimento de casos suspeitos e com sintomas leves de gripe e covid-19, como tosse, dor de garganta, febre, congestão nasal, perda do olfato ou paladar. (Veja lista abaixo com as unidades de saúde exclusivas para atendimento de sintomas respiratórios)

Já na rede particular de saúde, a busca por testes aumentou cinco vezes. De acordo com o médico endocrinologista Mauro Scharf, diretor técnico da Unimed Laboratório, em novembro e no início de dezembro o laboratório realizava, em média, entre 100 e 150 exames de covid-19 por dia. No final de 2021, esse número começou a subir e hoje são realizados cerca de 600 exames diários. A taxa de positividade também saltou de 2,2% no dia 24 de dezembro para 38% em 2 de janeiro de 2022.

Com sintomas, o que fazer?

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a recomendação é que as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios liguem na Central de Atendimento 3350-9000, que funciona diariamente, das 8h às 20h, para receber orientações. Além disso, a orientação é que permaneçam em casa para evitar a transmissão do vírus, seja da covid-19 ou da Influenza.

Além disso, é possível procurar uma das Unidades de Saúde exclusivas para atendimento de sintomas respiratórios. Elas funcionam no sábado, das 8h às 17h, e de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.

Para a realização de testes na rede particular de saúde, a recomendação é entrar em contato via telefone antes de se deslocar até os laboratórios ou farmácias, por conta da falta de insumos para o diagnóstico.

Teste em drive-thru

Em Curitiba também é possível fazer testes no sistema drive-thru. No Hospital São Vicente Curitiba são disponibilizados quatro diferentes testes para Covid-19 e o Painel Respiratório, um teste molecular (PCR) que detecta 24 vírus e bactérias causadores de doenças respiratórias como a covid-19 e a Influenza.

Na Santa Casa de Curitiba, os testes disponíveis são para detecção da covid-19 e podem ser realizados todos os dias, das 7h às 21h, sem necessidade de agendamento.

Serviço

Hospital São Vicente Curitiba

Horário: 10h às 16h, de segunda-feira a sábado

Local: Hospital São Vicente, Rua Brigadeiro Franco, 1703, Centro

Exames disponíveis: Antígeno para Covid-19 (R$ 80), PCR Express para Covid-19 (R$ 250), Sorológico IgG/IgM para Covid-19 (R$ 70), PCR 48h para Covid-19 (R$ 200) e Painel Respiratório (R$ 350)

Pagamento: Cartão (débito, crédito e crédito parcelado em duas vezes), dinheiro ou PIX

Mais informações pelo telefone e WhatsApp: (41) 3111-3000

Santa Casa de Curitiba

Horário: 7h às 21h, todos os dias

Local: Santa Casa de Curitiba, na Avenida Visconde de Guarapuava, 3.170

Exames disponíveis: IgG/IgM (R$ 100), Teste de Saliva (R$120), Antígeno (R$ 120), ECO Detect (R$ 145), RT-PCR (R$ 280), RT-PCR Urgente (R$350), Anticorpos Neutralizantes.

Pagamento: Cartão débito e crédito à vista, ou ainda antecipado, pelo site www.medmefarmacias.com.br ou no aplicativo da MedMe, em até 3x sem juros.

Mais informações pelo telefone: (41) 3320-3500

Unidades de Saúde exclusivas atendimento sintomas respiratórios (suspeita gripe ou covid-19)

De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. No sábado, das 8h às 17h.

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791, Sítio Cercado)

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Santa Cândida (Avenida Paraná, 5050, Santa Cândida)

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650, Hauer)

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Trindade II (Rua Sebastião Marcos Luiz, 119, Cajuru)

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Caiuá (Rua Arnaud Ferreira Vellozo, 200, Cidade Industrial de Curitiba)

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807, Praça Ouvidor Pardinho)

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Aurora (Rua Theofhilo Mansur, 500,Novo Mundo)

Unidade de Saúde Sagrado Coração (Rua Antonio Claudino, 375,Pinheirinho)

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Guaíra (Rua São Paulo, 1495, Vila Guaíra)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde São Braz (Rua Antonio Escorsin, 1960, São Braz)

Unidade de Saúde Pilarzinho (Rua Amauri Lange Silvério, 1251, Pilarzinho)

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato (Rua Olivio José Rosetti, 538, Tatuquara).

