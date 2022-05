Um homem suspeito de envolvimento em um homicídio no bairro Pilarzinho, em Curitiba, foi preso na terça-feira (17) pela Polícia Civil. O rapaz teria participado da ação em uma distribuidora de bebida em que três pessoas foram feridas a tiro, sendo que um rapaz não resistiu aos ferimentos no crânio e peito.

O caso ocorreu da noite de sexta-feira (1º) na Rua Jorge Gava. Na oportunidade, a Polícia Militar (PM) informou que o atirador chegou em um carro e estaria acompanhado de outra pessoa.

Durante as investigações, foi apurado que a motivação do crime está ligada a desavenças no tráfico de drogas. Um segundo indivíduo está foragido.

Caso tenha informações que possam auxiliar a Polícia Civil, as denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 0800-643-1121.

