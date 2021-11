A Prefeitura de Curitiba liberou nesta sexta-feira (05) o agendamento para o público acompanhar as primeiras atrações gratuitas do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. As inscrições iniciaram às 10 horas, mas por causa do intenso acesso, o site apresentou instabilidade e muita gente ficou sem agendar o passeio de Natal.

Mesmo com acesso instável, todos os horários das principais atrações se esgotaram ainda pela manhã. De acordo com a prefeitura, neste primeiro lote foram liberados para agendamento as atrações do período de 18 a 28 de novembro: Voo de Balão da Ademicon no Jardim Botânico; Auto de Natal e Caminho de Luz Condor no Passeio Público; Natal da Gratidão Copel Telecom no Parque Barigui; Natal Ebanx na Praça Santos Andrade; Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal; e Natal do Restaurante da Família Madalosso.

Quem não conseguiu agendar neste primeiro período pode ter novas oportunidades. Mais dois lotes de ingressos grátis das atrações serão liberados. A partir do dia 19 de novembro será aberto o agendamento para as atrações do período de 29 de novembro a 12 de dezembro e, a partir do dia 26 de novembro, para as atrações de 13 de dezembro a 9 de janeiro.

Em nota, a Prefeitura de Curitiba disse que o primeiro lote de agendamento das atrações gratuitas de Natal se esgotou em menos de uma hora. “Devido ao sucesso, novas vagas para as atrações do primeiro lote serão abertas no site da programação nos próximos dias, antes do início do segundo lote na sexta-feira (19/11). O grande acesso simultâneo acabou cansando instabilidade no primeiro dia de funcionamento do site. Com isso, algumas pessoas receberam e-mails informando o cancelamento das inscrições para algumas atrações. Esses agendamentos, no entanto, estão mantidos. Quem recebeu a mensagem de cancelamento receberá outra, com a confirmação da inscrição”.

