Quem tentou acessar o site do Tribunal de Contas do Paraná, o TCE-PR deu de cara com uma mensagem de que o site estava fora do ar. Além do site, sistemas e telefones do Tribunal de Contas do Paraná estão com problemas de conexão. A razão é uma tentativa de um ataque hacker. Foram registradas atividades suspeitas e maliciosas na infraestrutura tecnológica do Tribunal, o que motivou a medida de emergência.

“Desculpe o transtorno, sistema está em manutenção. TCE-PR”, dizia a mensagem. A reportagem buscou contato com a assessoria de imprensa do órgão e, segundo o TCE PR, o ataque ocorreu sexta-feira (13), por volta das 21 horas.

“Imediatamente após a confirmação da contaminação pelo malware, a equipe técnica da Diretoria de Tecnologia da Informação executou as medidas de isolamento, garantindo a segurança e a integridade das informações, com o apoio incansável de técnicos do Tribunal Regional Eleitoral e da Microsoft”, diz a nota enviada pelo TCE-PR à redação da Tribuna.

Os procedimentos realizados evitaram o comprometimento ou vazamento de dados processuais e pessoais presentes nos sistemas do TCE-PR. “Serviços de hotsite (portal de Informações), serviços de e-mail e telefonia integrada permanecem disponíveis. A equipe segue trabalhando na avaliação da extensão do incidente e atuando com a maior agilidade possível para restabelecer a normalidade e a segurança do ambiente computacional, com cautela, segurança e zelo”, reformou o Tribunal em nota.

Quando o site do TCE-PR volta?

Os Portal web do TCE-PR e os aplicativos ao jurisdicionado e aos cidadãos serão gradualmente restabelecidos assim que a segurança do ambiente for restaurada.

“Não existe nenhum motivo para preocupação, já que não ocorreram prejuízos, nem foram afetados os sistemas pelos quais os municípios se conectam ao TCE. Uma reunião das diretorias neste domingo (15) definiu os passos a serem tomados, sendo que nesta segunda-feira (16) serão divulgadas informações sobre realização de sessões”, disse o TCE-PR. Os prazos processuais estão suspensos entre 13/5 e 20/5.

