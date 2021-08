A Polícia Civil do Paraná alerta a população sobre sites falsos de agendamento para emissão de Carteira de Identidade, serviço que foi retomado no início de agosto. Segundo o órgão, o agendamento deve ser feito exclusivamente pelo site da Polícia Civil do Paraná, ou seja, sem a necessidade de outras pessoas intervirem ou em sites não oficiais. Isso vale tanto para a primeira quanto para a segunda via do documento.

Logo após ser retomado, porém, o serviço gerou muitas reclamações entre as pessoas que não conseguiam realizar o agendamento.

O golpe funciona da seguinte forma. Esses sites dizem atuar como uma espécie de “despachante virtual“, que prometem facilidades para agendar serviços públicos sob cobrança de uma taxa. Porém, ao chegar a um posto de identificação na data supostamente agendada, o cidadão descobre que não há nenhum horário marcado. Vale ressaltar que estes sites não possuem nenhuma ligação com a PCPR. Segundo o delegado Marcus Michelotto, diretor do Instituto de Identificação do Paraná, casos assim já estão sob investigação.

>> Link para agendamento do RG / Carteira de Identidade no Paraná

Por não ser um site oficial, os dados que serão fornecidos, como número de CPF, nome e endereço, não estão seguros, ou seja, as informações podem ser utilizadas em outros tipos de golpes.

Não caia no golpe do RG no Paraná

Para não cair em golpes fique atento a alguns detalhes: ao fazer a pesquisa nos sites de busca, procure o site oficial da Polícia Civil do Paraná ou do Instituto de Identificação do Paraná. Não confie em qualquer outro portal que prometa fazer o agendamento para emissão da 1ª ou 2ª via do documento.

+Viu essa? Céu fica cinza em Curitiba e deixa dúvida: é chuva a caminho ou fumaça?

Sites oficiais do Governo do Paraná apresentam na URL a terminação PR.GOV.BR. Terminações .COM, .NET e .ORG. são de sites comerciais e, no caso de .ORG, é destina-se à utilização sem restrições, mas é mais usada pelas organizações não governamentais.

Agendamento é de graça

A Polícia Civil informou ainda que para agendamentos não são cobradas taxas. Por fim, deve-se estar atento às informações das guias. As emitidas em nome do Estado do Paraná são destinadas ao Funesp (Fundo Especial de Segurança Pública). Já os boletos emitidos em sites não oficiais, normalmente, têm como beneficiários órgãos bancários ou de vendas na internet.

+Viu essa? Altas temperaturas desta terça atingem marca histórica no Paraná 13

Custos do documento de identidade do Paraná

Carteira de Identidade 1ª Via ISENTA Carteira de Identidade 2ª Via R$ 38,30 – Valores válidos para pagamento até o dia 31/12/2021Pagamento somente no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander ou Sicredi

Web Stories