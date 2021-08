O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) solicita doações de sangue de todos os tipos, com maior urgência dos tipos A e O positivos e O, B e A negativos. As doações diminuíram em todo Estado. Para esta quinta-feira (05), por exemplo, estão agendadas apenas 59 doações e a média da semana ficou em torno de 60 ao dia. A capacidade de atendimento é de 180 coletas diariamente.

“A situação está crítica nos últimos meses, nossos estoques estão baixos e por isso nosso apelo”, afirmou a diretora-geral do Hemepar, Liana Labres de Souza. “Temos capacidade de atendimento para 180 doadores por dia e a agenda desta semana esta com apenas 35% dos horários preenchidos”.

O atendimento é feito mediante agendamento online para evitar aglomerações, pelo www.saude.pr.gov.br/doação.

Pessoas imunizadas contra a Covid-19 podem fazer doações de sangue normalmente, desde que aguardem o período estipulado para cada tipo de vacina.

Sobre o Hemepar

O Hemepar é responsável no Paraná pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 385 hospitais públicos, privados e filantrópicos, além de atender 92,8% de leitos SUS no Estado.