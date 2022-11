O governo do Paraná decretou situação de emergência na região Leste do Paraná, compreendendo os municípios da Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. A homologação ocorreu devido aos diversos deslizamentos de terra que atingiram o estado, principalmente o registrado no km 669 da BR-376, em Guaratuba. Até a manhã desta quarta-feira (30), duas mortes foram confirmadas e seis pessoas resgatadas com vida.

LEIA AINDA – Identificada primeira vítima de desastre na BR-376: Homem morador de São Francisco do Sul

A publicação foi anunciada na última terça-feira (29) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que também determinou a criação de um gabinete de crise para auxiliar no atendimento às vítimas e concentrar as decisões a respeito da situação na BR-376, em Guaratuba. O documento autoriza mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das áreas atingidas.

VIU ESSA? “Máquina de fazer chuva”: Meteorologista explica sistema que encharcou Paraná e SC

Além disso, a situação de emergência permite apoio do Estado aos municípios atingidos e, caso receba reconhecimento federal, as cidades também podem ter ajuda da União com envio de equipes, materiais e recursos para os locais atingidos.

LEIA MAIS – Defesa Civil alerta para o risco de pista da BR-376 desabar por causa do peso do material que cedeu

Segundo o governador, isso é essencial neste momento, já que “a situação é muita crítica e ainda há risco de desmoronamento de outros pontos da Serra do Mar”, alertou. “Tivemos, inclusive, que limitar o número de bombeiros que prestam atendimento”, destacou.

Operação de resgate continua

Ao todo, 54 bombeiros atuam no km 669 com auxílio de três cães farejadores e de membros da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil e da concessionária Arteris Litoral Sul.

LEIA TAMBÉM – Impressionante! Imagem aérea mostra destruição após deslizamento na BR-376

No entanto, as más condições do tempo ainda dificultam as buscas e a avaliação dos danos. A estimativa das autoridades até agora é de que seis carretas e cerca de 15 veículos tenham sido soterrados pela lama.

Inundações e alagamentos

Ainda de acordo com o Governo do Estado, as chuvas intensas também causaram inundações, enxurradas e alagamentos em outros municípios do Litoral e da Região Metropolitana, como Campina Grande do Sul, Morretes, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

Um boletim divulgado na terça-feira (29) pela Defesa Civil mostra que 680 pessoas foram atingidas pelas ocorrências, sendo que 474 estão desalojadas e 24 desabrigadas. Ao todo, há registro de 122 casas danificadas.

Veja que incrível!

DOIDÃO Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?