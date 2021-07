O skate voltou a ficar em evidência no país após a conquista das medalhas de prata na modalidade street pelos brasileiros Kelvin Hoelfler e Rayssa Leal, no último fim de semana, na Olimpíada de Tóquio. Em Curitiba, o esporte sempre foi forte e se renova a cada ano, com talentos despontando.

A Prefeitura incentiva a prática e oferece 34 pistas públicas para os skatistas aperfeiçoarem suas manobras e sonharem alto.

A última pista inaugurada foi a da Avenida Wenceslau Braz, no Guaíra, em abril deste ano. São 130 metros de pista com obstáculos atualizados, muitos parecidos aos que Kelvin e Rayssa superaram em Tóquio.

LEIA TAMBÉM:

>> Exercício aeróbio para fazer em casa e acelerar o metabolismo depois dos 40

>> Adolescentes de 12 a 17 anos vão ser vacinados contra a covid-19, confirma Ministério da Saúde

Entre as opções para treinar, os skatistas encontram rampas, caixotes no solo, em declives, corrimãos, escadaria e muitas bordas para deslizar o skate. Segundo o skatista profissional Heverton de Freitas, a pista tem o mais atualizado em nível mundial.

“Quem vier andar aqui vai se divertir bastante, tem muito espaço, uma boa localização. Essa pista motiva muito para a galera andar”, disse Heverton de Freitas.

Em toda cidade

Outras pistas de destaque da cidade são a da Praça Afonso Botelho, no Água Verde, que foi totalmente reformada e renovada pela Prefeitura, a Pista de Skate Parque Yberê, no Campo de Santana, as duas também na modalidade street, e a tradicional pista do Gaúcho, na Praça do Redentor, no São Francisco. Saiba o endereço de todas as pistas no site da prefeitura de Curitiba.

Na pista do Gaúcho é possível treinar voltas com velocidade simulando o surfe e também manobras de street.

Todas as pistas são abertas ao público, tanto para iniciarem no esporte, quanto para quem já domina o skate e treina para evoluir nas manobras. Em razão da pandemia, a orientação é que os praticantes usem máscaras e evitem aglomerações.