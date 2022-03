Começa nesta quinta-feira (24), a partir das 8h30, 3ª edição do Smart City Expo Curitiba 2022, maior evento brasileiro de cidades inteligentes, que deve reunir 10 mil pessoas de 30 nacionalidades nos dias 24 e 25 de março, no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigüi), somando público presencial e remoto.

O congresso internacional conta com 95 palestrantes de 10 países e a feira reúne 50 empresas que vão expor soluções inteligentes para problemas urbanos. O evento é organizado desde 2018 pelo iCities Smart Cities Solutions – hub de negócios e soluções em cidades inteligentes pioneiro no Brasil.

O SCECWB vai atuar novamente como um grande hub de conexão e networking entre gestores das iniciativas públicas, diretores e executivos de organizações privadas, investidores, empreendedores, pesquisadores, órgãos de fomento e sociedade civil.

O congresso apresentará o que há de mais inovador em Tecnologias Inteligentes para Cidades, Inovação e Negócios Disruptivos, Governança em uma Sociedade Inteligente, Mobilidade Inteligente para o Futuro, e Cidades Sustentáveis. As cinco temáticas dialogam com o tema “O Futuro Urbano Liderado pela Sociedade”, com palestrantes de países como Estados Unidos, Canadá, México, Itália, Portugal, Colômbia e Uruguai.

Um dos maiores nomes da inovação no Vale do Silício, na Califórnia EUA), o empreendedor indo-canadense Salim Ismail será um dos keynotes principais do evento. Ele é fundador da Singularity University, universidade entre as mais prestigiadas do mundo na área de inovação. Além de Ismail – que é autor do best-seller “Organizações Exponenciais” – o SCECWB contará com a presença de Gil Peñalosa, urbanista de referência internacional, que faz o painel de abertura, às 9h45. Fundador e presidente da organização canadense sem fins lucrativos 8 80 Cities, Peñalosa tem atuação em 345 cidades pelo mundo.

Ligga ou Flui?

Após votação envolvendo funcionários e clientes da companhia, a Copel Telecom deu início ao processo de escolha do novo nome da empresa, que vai operar a rede 5G no Paraná, São Paulo e Região Norte do Brasil. Os nomes escolhidos são Ligga e Flui. Agora é a vez da população fazer a escolha final, com votação aberta desde terça-feira (15). O anúncio do nome escolhido pelos paranaenses será feito no dia 25 de março, a partir das 11h, durante o Smart City Expo Curitiba 2022, com a presença do empresário Nelson Tanure.

Destaque da área de exposição

Com entrada gratuita, a área de exposição terá 50 estandes de empresas e organizações que desenvolvem soluções inteligentes para melhorar a vida no planeta. Com apoio da Prefeitura de Curitiba, da Agência Curitiba e do Vale do Pinhão, o evento conta com patrocínio de empresas como ABDI, Indra, Mastercard, Sebrae Paraná, L8, Planet Smart City, BRDE e Geotab.

Experiência com 5G

O estande da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) apresenta um ambiente sandbox, levando ao público presente as tecnologias que estão sendo testadas pelos vários parceiros da ABDI em todo o Brasil. Nos dois dias de evento, a Agência realizará ainda workshops e palestras relacionadas aos temas Cidades Inteligentes e Conectividade 5G. A ABDI vai instalar câmeras de reconhecimento facial, semáforos e luminárias inteligentes, e luminárias 5G; além de uma Central de Controle de Operações (CCO) que será montada em formato vídeo wall.

Entre as novidades que a Minsait mostrará no evento está o City Landscape Manager (CLM), um centro virtual de gestão inteligente capaz de gerir de forma integrada e em tempo real tanto os eventos planejados da cidade como os que não são, cruzar informações dos diferentes serviços e soluções e melhorar a tomada de decisões.

Test drive de carros elétricos

O público terá a oportunidade de dirigir diferentes carros da Renault. A marca vai oferecer test drive nos veículos elétricos: Zoe E-TECH e Kangoo E-TECH, e o compartilhamento de outros modelos da marca, como o recém-lançado Kwid 2023, além de Sandero, Duster e Captur com motor turbo TCe 1.3 flex.

A ação está conectada à marca Mobilize, lançada em 2021, que é a unidade de negócios do Renault Group e oferece soluções inteligentes de serviços de mobilidade, energia e dados. No local também estarão expostos os veículos Renault E-TECH, 100% elétricos. O test drive será realizado nas dependências do Parque Barigui.

A holding curitibana L8, que atua em soluções tecnológicas, vai construir no local uma garagem solar, que será usada para o carregamento dos veículos elétricos da Renault. O projeto da garagem solar foi desenvolvido com capacidade para carregamento de até dois veículos elétricos ao mesmo tempo.

Inovações em Curitiba

Já a Smart Plaza Vale do Pinhão vai reunir as inovações do ecossistema que estão mudando a vida dos curitibanos. Serão apresentadas propostas pioneiras como os Faróis do Saber e Inovação, o aplicativo Saúde Já, o serviço de telemedicina da capital, a Fazenda Urbana, a Muralha Digital e o Wi-Fi Curitiba. Além disso, serão expostos programas de apoio ao empreendedorismo, como Tecnoparque, Worktibas, Bom Negócio e Empreendedora Curitibana.

Centro de Operações Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro está representada pela Coordenadoria de Cidade Inteligente. A coordenadoria contará com um estande reproduzindo em menor escala a sala de controle do Centro de Operações Rio (COR), com monitores que exibirão imagens de câmeras da Cidade Maravilhosa em tempo real. O encontro terá também palestras do chefe-executivo do COR, Alexandre Cardeman, e do secretário de Planejamento Urbano do Rio, Washinton Fajardo.

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) vai instituir a Comissão Permanente de Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastres durante a 82ª Reunião Geral da entidade, promovida em Curitiba no dia 24 de março, no Salão de Atos do Parque Barigui.

A iniciativa é um dos encaminhamentos do acordo de cooperação celebrado entre a FNP e o município de Petrópolis (RJ), para apoiar a cidade fluminense no enfrentamento aos desafios causados pelas fortes chuvas de fevereiro de 2022. Entre os objetivos da comissão estão o acompanhamento permanente da pauta de desastres e a construção de subsídios para a promoção de alternativas, programas e políticas de assistência e enfrentamentos dessa agenda junto aos municípios. Nesta edição, a 82ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) ocorre em paralelo ao Smart City Expo Curitiba.

Protocolos de segurança

A adoção dos protocolos de saúde e segurança pelo local e pelos participantes visa a mitigar os riscos de exposição e contaminação pelo coronavírus, seguindo as orientações vigentes na semana do evento, em Curitiba. O uso de máscara é obrigatório em todo o evento, assim como manter o distanciamento e higienização das mãos.

O Smart City Expo Curitiba 2022 – “Society Leading The Urban Future” acontece nos dias 24 e 25 de março, no Centro de eventos Positivo (Parque Barigui – Curitiba/PR). Ingressos podem ser adquiridos no site: https://smartcityexpocuritiba.com/

Expo pass (entrada gratuita) – Acesso à área de exposição, com doação de 1kg de alimento ou agasalho

(entrada gratuita) – Acesso à área de exposição, com doação de 1kg de alimento ou agasalho Congress Full Pass : R$ 1800 e R$ 900 (meia) – Acesso aos dois dias de congresso SCECWB, área de exposição e 20% de desconto no Smart City Expert

: R$ 1800 e R$ 900 (meia) – Acesso aos dois dias de congresso SCECWB, área de exposição e 20% de desconto no Smart City Expert Congress Day Pass : R$ 1200 e R$ 600 (meia) – Acesso a um dia de congresso SCECWB a sua escolha, área de exposição e 20% de desconto no Smart City Expert

: R$ 1200 e R$ 600 (meia) – Acesso a um dia de congresso SCECWB a sua escolha, área de exposição e 20% de desconto no Smart City Expert Workshop de projetos : R$ 2.900 (em até 12x) – Participação no congresso SCECWB e em um workshop de projetos no dia 25/03

: R$ 2.900 (em até 12x) – Participação no congresso SCECWB e em um workshop de projetos no dia 25/03 Smart Week Pass: R$ 5.900 (em até 12x) – Entre em contato: comitivas@smartcityexpocuritiba.com