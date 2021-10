No próximo dia 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Celebrando a data, bem como os 100 anos de sua fundação, a entidade Socorro aos Necessitados, de Curitiba, presenteia a sociedade com o Congresso Brasileiro sobre ILPIs – Instituições de Longa Permanência para Idosos, com o tema “ILPI, uma instituição social ou de saúde?”.

O evento será na modalidade online, nos dias 07 e 08 de outubro. São esperados cerca de mil profissionais da área da saúde, da assistência social, empreendedores e comunidade em geral para debater sobre a realidade do serviço no Brasil. Serão abordadas questões morais, legais, éticas e de saúde, indagando qual o papel do setor público, do setor privado, da família, da sociedade em geral e, principalmente, das pessoas que atuam nesta área.

As inscrições já estão abertas através de uma contribuição social: a partir de R$ 35,00, revertidas para o Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, que abriga cerca de 100 idosos na capital paranaense e é mantido pela Socorro aos Necessitados.

“Diante da crescente demanda por serviços voltados às pessoas idosas, há que se discutir as limitações e as potencialidades nas diferentes realidades destas instituições, num país tão heterogêneo como o Brasil. As novas realidades sociais, familiares e econômicas do país, principalmente a pandemia da Covid-19, diminuíram a invisibilidade das ILPIs. Este cenário motiva reflexões, de forma multiprofissional e transdisciplinar”, afirma o presidente do Congresso, o geriatra Dr. José Mário Tupiná Machado.

Entre os temas que serão apresentados por especialistas de diversos Estados estão: “Onde viver a velhice?”, “ILPI e a liberdade protegida”, “Equipe multiprofissional de assistência”, “COVID-19 nas ILPI”, “Cuidados Paliativos”, entre outros. Ao todo são 39 palestrantes e 14 moderadores de Pernambuco, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos. O congresso conta ainda com 18 apoiadores.

Segundo estudo do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada há no Brasil (ano 2010) 3.548 ILPI onde moram cerca de 83.870 idosos. Destas instituições 65,2% são filantrópicas, 6,6% são públicas e 28,2% são privadas. De acordo com estudo do IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o IPEA, no Paraná apenas nove instituições paranaenses são públicas, o que corresponde a 3,9% das 229 ILPIs do Estado.

Serviço

Data: 07 e 08 de outubro de 2021

Horário: Das 18h30 às 22h30

Evento: Modalidade 100% on-line

Inscrições através de Contribuição Social: A partir de R$ 35,00

Mais informações e inscrições: www.congressoilpi.com.br

Telefone: (41) 3266-3813 – (41) 98898-2384 (whatsapp)

Socorro aos Necessitados – Rua Konrad Adenauer, 576 – Tarumã – Curitiba/PR