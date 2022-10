O tratamento contra o bruxismo vai ganhar novas possibilidades terapêuticas, e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) vai selecionar 60 pessoas com mais de 18 anos para receber o tratamento denominado eletromassagem, que alia a eletroterapia e a massoterapia.

Coordenada pela professora Raciele Ivandra Guarda Korelo, a equipe do Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia (DPRF), participantes que suspeitem ou que não tiverem o diagnóstico clínico de bruxismo passarão inicialmente por uma avaliação odontológica para confirmação e diagnóstico. Na sequencia, serão conduzidos para a avaliação fisioterapêutica com algometria (para medição do limiar de dor à pressão), paquimetria (para verificar a abertura mandibular) e aplicação de questionários sobre aspectos relacionados a dor, comportamento oral, funcionalidade mandibular, depressão, ansiedade e qualidade de sono. Depois disso, serão divididos em dois grupos: Grupo Eletromassagem (GE) e Grupo Controle (GC), os quais passarão por etapas de avaliação ao longo das semanas.

Além das avaliações, o GE também receberá uma série de oito intervenções terapêuticas. Ao final do projeto, caso o participante tenha feito parte do GC e completado todas as suas avaliações, também poderá receber a eletromassagem.

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do Setor de Ciências da Saúde. Os interessados em participar podem entrar em contato com a equipe pelo e-mail: bruxismo.fisioterapia@gmail.com ou pelo WhatsApp (41) 99199-1166.

As atividades ocorrerão no Campus Botânico da UFPR (Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 e R. Coração de Maria, 92).

O que é o bruxismo?

O bruxismo é o nome da doença caracterizada pelo ato inconsciente de apertar ou ranger os dentes de forma constante e excessiva, causando pressão sobre eles e tensão nos músculos responsáveis pela mastigação. Isso provoca o surgimento de sintomas como dor nas articulações da mandíbula ou dor de cabeça ao acordar, além de causar desgaste e amolecimento, trincas ou até fraturas dos dentes.

Esse problema pode surgir de forma voluntária ou semivoluntária, durante o sono ou quando o paciente passa por situações de estresse. Esses dois tipos são conhecidos como bruxismo em vigília e bruxismo noturno.

O bruxismo pode desgastar ou amolecer os dentes, provocar dor de cabeça, dor e zumbido no ouvido, dor no pescoço, na mandíbula e nos músculos da face, além de alteração do sono e estalos ao abrir ou fechar a boca.