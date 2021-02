A quinta-feira (18) em Curitiba e região ainda deve ser de sol e calor elevado. Curitiba deve seguir com temperaturas próximas dos 30º C. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições para tempo bom ocorrem em grande parte do Paraná. Chuvas isoladas só devem ocorrer no Litoral, entre as cidades praianas e a Serra do Mar. Nesta madrugada, Curitiba teve chuva e o dia amanheceu completamente nublado.

Em Curitiba, nesta quinta, o destaque vai para a grande amplitude térmica. Embora o calor predomine ao longo do dia, pela manhã as Mínimas previstas são de 16º C. À tarde, segundo o Simepar, as máximas podem chegar aos 29º C e pode ocorrer chuva por volta das 19h. Os ventos podem chegar a 28 km/hora e a umidade relativa do ar deve ficar entre 31% e 86%.

Litoral

Nas praias do Paraná, as pancadas isoladas de chuva são quase certas nesta quinta-feira. De acordo com o Simepar, ainda há muita umidade presente no Litoral, por causa dos ventos que entram do oceano em direção ao continente e pela atuação de um sistema atmosférico de baixa pressão. O calor, em conjunto com a umidade, deve provocar chuvas no período da tarde.

Conforme aponta a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica deve ficar entre 21º C e 30º C.