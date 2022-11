O frio deve permanecer em Curitiba e região nos próximos dias. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ocorrerão poucas mudanças nas condições do tempo no Paraná no fim de semana.

O sábado (5) começou com temperaturas baixas entre os Campos Gerais, a região metropolitana de Curitiba e o Litoral do estado, com nebulosidade ainda presente e possibilidade de chuviscos ocasionais ao longo do dia.

+ Leia mais: Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 55 milhões neste sábado

Nestas regiões as temperaturas variam menos, com o vento aumentando a sensação de frio. Em Curitiba, onde os termômetros registraram a temperatura de 9° C durante a madrugada, a máxima não passa da casa dos 17° C.

Já em boa parte do interior paranaense o céu fica com poucas nuvens e a presença mais constante do sol faz com que as temperatura se elevem ao longo do dia. Apesar da sensação de frio no amanhecer, faz calor à tarde, com máxima de 27°C em Foz do Iguaçu.

Previsão para domingo

Para o domingo (6), o Simepar também não prevê mudanças significativas no clima. Os ventos em superfície continuam transportando umidade do oceano, por isso a nebulosidade segue mais concentrada entre a região central e o leste do Paraná.

O sol também aparece por alguns momentos, mas mesmo assim não chega a aquecer muito. No interior segue com poucas nuvens, com temperaturas mais agradáveis à tarde. No amanhecer ainda faz frio. Em Curitiba, a tendência é de pouca variação na temperatura, com mínima de 10° C e máxima não passando dos 16º C.

LEIA TAMBÉM:

>> Trecho de deslizamento da BR-277 só deve ser totalmente liberado em dezembro, diz DNIT

>> Hard Rock Café Curitiba abre inscrição para evento de startups; Veja a data!

No Litoral, as temperaturas ficarão entre 15° C e 20° C. A região central do estado terá as temperaturas mais baixas com a mínima de 8° C prevista para Guarapuava.

Já nas regiões Norte, Noroeste e Oeste o calor permanece, especialmente ao longo da tarde, com máximas na casa dos 26° C.

A tendência é que o quadro não sofra maiores alterações ao longo de toda a semana, com nebulosidade sempre presente na faixa Leste e céu mais aberto nas demais regiões.