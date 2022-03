Apesar da previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simpear) apontar para a possibilidade de um dia nublado em Curitiba a região metropolitana, o sol vai brigar para aparecer neste domingo (27). Prova disso é a própria presença constante do “astro-rei” no horizonte e também o calor que aumenta sensivelmente no primeiro dia desta nova semana.

“Neste domingo, entre as regiões norte e leste, as condições seguem favoráveis para alguma variação de nebulosidade, com alguns eventos isolados de chuva, principalmente em regiões de divisa com São Paulo. De modo geral, as chuvas previstas deverão ganhar força a partir do período da tarde. Temperaturas elevadas também são esperadas para todos os setores, inclusive sobre a capital”, prevê o Simepar.

A mínima prevista para Curitiba é de 17ºC, mas a máxima pode chegar aos 26ºC, número que já faz parte da turma do “calor”. No litoral a máxima é semelhante, não ultrapassando os 26ºC.

O Outono começa a se fazer presente pela perda da força do calor. Com dia limpo, facilmente os termômetros registrariam temperaturas bem mais altas. Segundo o Simepar, para o interior do estado, a previsão é de céu azul e sol forte, mas as máximas não chegam aos 30ºC. E Foz do Iguaçu, por exemplo, mínima de 15°C e máxima de 27ºC. Já em Paranavaí, a máxima não passa dos 29ºC.

Para a semana que começou, o Simepar não prevê grandes mudanças climáticas. Chuvas isoladas são previstas para as regiões leste e norte. No restante do Paraná, sol e tempo firme.