Você achou que estava quente demais hoje? Achou certo. O dia de sol rachando elevou as temperaturas a altos patamares e, nesta segunda-feira (28), último dia de fevereiro, Curitiba teve o dia mais quente do mês. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital registrou máxima de 32,1ºC. Em relação ao ano todo, a marca de hoje ficou apenas atrás dos 33,1 registrados em janeiro.

+ Leia mais: Preço de passagem de ônibus em Curitiba sobe R$ 1 e vai a R$ 5,50 às 0h desta terça

Apesar do calor, ainda não estão descartadas pancadas de chuvas fortes em todo o Paraná, inclusive na faixa leste, na Grande Curitiba. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo valendo desde as primeira horas da manhã, com fim previsto para as 11h do primeiro dia de março (terça). As chuvas podem atingir até 30 mm e os ventos 60 km/h.

“A tarde desta segunda-feira apresenta tempo muito quente em todas as regiões paranaenses, mas também há a atuação de algumas tempestades, principalmente no Sudoeste, Oeste e Noroeste do Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva isoladas com incidência de trovoadas são observadas no Norte, Norte Pioneiro, Campos Gerais e Leste”, afirmou o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

+ Veja também: Motorista joga caminhão de propósito pra cima de outro e causa acidente no Paraná. Veja o vídeo!

Para esta terça-feira (1º) a previsão é de sol e temperaturas altas, mas com possibilidade de chuvas e tempestades. A mínima prevista é de 23ºC e a máxima de 29ºC para Curitiba. No litoral, as temperaturas variam de 24ºC a 32ºC.