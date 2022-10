A terça-feira (25) em Curitiba deve amanhecer com céu claro e temperaturas amenas, que prometem subir com o decorrer do dia. Segundo a previsão do Instituto Tecnológico Simepar, mínima programada de 15ºC aos poucos vai dar espaço ao calor e a máxima em Curitiba pode chegar aos 23ºC com a ajuda do sol.

O calor chega a Curitiba de vez?

Os próximos dias na capital paranaense promete máximas acima dos 20ºC, deixando o clima agradável aos curitibanos – que já há tempos mantém a coberta pesada na cama. No entanto, apesar do calor, uma Frente Fria no fim da semana pode derrubar as temperaturas a partir da segunda-feira da semana que vem (31). As mínimas podem chegar aos 5ºC no dia 2 de novembro, quarta-feira da próxima semana.

Antes do frio, a Frente Fria muda o céu e traz chuva a partir de sexta-feira (28) e o tempo chuvoso e nublado pode ficar durante todo o fim de semana.