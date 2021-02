O tempo deve seguir com sol nesta terça-feira (16) de carnaval em Curitiba. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não há previsão de chuvas, mas podem ocorrer pancadas isoladas à tarde por causa do calor. No Litoral, o sol e calor também devem predominar. Por causa da umidade, há mais chance de pancadas isoladas de verão nas praias.

Em Curitiba, nesta terça, a previsão é de que as temperaturas variem entre 17ºC e 29ºC. Segundo o Simepar, assim como na capital, deve haver predomínio de sol e sensação de tempo abafado em grande parte do Paraná. Há previsão de chuva isolada a partir do período da tarde nas áreas mais próximas da divisa com São Paulo, nos Campos Gerais e no Norte Pioneiro.

Litoral

Nas praias do Paraná o tempo também deve esquentar nesta terça-feira. À tarde, a meteorologia aponta pancadas de chuva um pouco mais concentradas no Litoral.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 22ºC e 30ºC.