O tempo em Curitiba e região deve ficar mais seco e sem chuva nesta desta terça-feira (1.º). O primeiro dia de junho, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), deve ser de sol, com temperaturas mais baixas pela manhã e com aquecimento das temperaturas à tarde. No Litoral, o dia também será de céu aberto.

De acordo com o Simepar, Curitiba deverá ter uma variação térmica entre 13º C e 19º C nesta terça. A tendência é que o tempo se mantenha assim no Paraná como um todo, pelo menos até a sexta-feira (4). A meteorologia explica que há o domínio de um ar mais estável e menos aquecido que veio na retaguarda da frente fria do último fim de semana.

Apenas em áreas mais ao Norte e em parte do Leste há chance de presença de algumas nuvens. Nessas áreas, também há condição mais favorável para formação de nevoeiros entre a madrugada e o amanhecer. Para o período da tarde as temperaturas ficam mais agradáveis, principalmente no interior paranaense.

Litoral

Nas praias do Paraná, nesta terça-feira, o tempo também deve estar firme e com sol. A diferença com relação à capital é que as temperaturas sobem pouca coisa a mais por lá.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 12º C e 21º C.