A sexta-feira (4) vai ser de sol em Curitiba, região metropolitana e litoral do Paraná. A perspectiva de um dia quente e sem possibilidade de chuva durante todo o período, mas uma frente fria deve chegar ao estado no domingo (13).

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol irá predominar ao longo do dia nas diversas regiões paranaenses. Assim, no decorrer da tarde as temperaturas ficam elevadas entre as regiões oeste, noroeste e norte do estado. Nas demais regiões, à tarde será de temperaturas agradáveis. Para Curitiba, a máxima prevista é de 24° graus.

No litoral, o tempo vai ser semelhante ao da capital. O sol aparece entre nuvens e deixa a temperatura amena. Sem chance de chuva em Guaratuba para esta sexta. Ao longo dos dias, a temperatura vai seguir a mesma, mudando somente para a outra semana com a chegada da frente fria.

Já no interior, o calor vai ser mais intenso. Em Paranavaí, no noroeste do Paraná, a máxima bate 31° graus.